Криптовалюта намайнила налог

Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты. Депутаты проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом. Доходы от операций с ней станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Ставка НДФЛ будет зависеть от дохода и варьироваться от 13% до 15%. Законопроект также обязует операторов майнинговой инфраструктуры сообщать налоговым органам данные о своих клиентах. В противном случае им придется заплатить штраф в 40 тыс. руб. Статья вступит в силу с 1 января следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Система налогообложения будет зависеть от того, кто является получателем криптовалюты, пояснил партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер», адвокат Сергей Литвиненко: «Вводится такое понятие, как оператор майнинговой инфраструктуры — по сути, это организация, которая предоставляет объекты для размещения вычислительных, программно-аппаратных средств для извлечения цифровых валют. И этот оператор должен будет сообщать обо всех лицах, которые используют его инфраструктуру. В дальнейшем налоговый орган будет проводить в отношении них мероприятия налогового контроля, если они добровольно не будут платить налоги с доходов. И налог будет зависеть от того, кто будет извлекать эту валюту — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, организация. То есть это будет НДФЛ либо налог на прибыль организации. Если мы говорим о компаниях, находящихся на упрощенной системе налогообложения, они будут платить его соответственно».

Датой фактического получения доходов от майнинга признается день, когда добытые цифровые деньги зачисляются на счет владельца. Налоговая база будет рассчитываться по рыночной котировке цифровой валюты на дату получения дохода. Это цена закрытия, установленная иностранным торговым организатором, включая биржу, по сделкам за день, говорится в законопроекте. И этот момент юристы называют самым спорным, отметил партнер компании D&A Partners Юрий Брисов:

«Граждане и юридические лица должны сообщать в Федеральную налоговую службу о криптовалютных трансакциях, если сумма поступлений превысит 600 тыс. руб. в год. То есть совсем минимальные доходы не подпадают под новое регулирование. При этом есть большой риск того, что игроки смогут уйти в тень. Для физических лиц, которые занимаются майнингом, скорее всего, это не будет являться проблемой — новый закон позволит им платить достаточно приемлемые в России ставки НДФЛ и не бояться конфискации, штрафов.

Для юридических лиц, крупных игроков модель, при которой налог начисляется с момента получения криптовалюты, кажется пока что непрозрачной. ФНС сейчас работает над уточнением этих правил. Но на текущий момент, допустим, я могу получить доход в криптовалюте биткойн, которая сейчас стоит $100 тыс. Через неделю она может упасть до $50-70 тыс., а в налогооблагаемой базе я должен зафиксировать $100 тыс., потому что мы не платим в бюджет Российской Федерации, как в ряде других юрисдикций, налоги в криптовалюте, а платим их в рублях. И это является проблемой, и многие бизнесы сейчас выражают недовольство таким подходом».

Закон о майнинге криптовалют был принят парламентом в конце июля, он вводит деятельность по добыче цифровой валюты в правовое поле. Документ предполагает, что с 1 ноября 2024 года все компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалюты в России, должны войти в специальный реестр. Его ведение передано Федеральной налоговой службе. Закон, позволяющий ЦБ использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности, вступил в силу 1 сентября. Регулятор ранее сообщал, что первые расчеты в рамках эксперимента могут пройти до конца года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова