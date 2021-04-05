Как можно потратить материнский капитал в 2021 году

На что потратить маткапитал, каков его размер и кто может получить сертификат,— в материале “Ъ”.

Что такое материнский капитал

Материнским капиталом называют государственную социальную программу, которая действует в России с 2007 года и была введена для поддержки российских семей. Она предусматривает выплату денег на родившегося или усыновленного второго, третьего или последующего детей.

Право на маткапитал подтверждает именной сертификат. Получить его можно, если человек подходит под определенные условия, а потратить средства возможно только на конкретные цели. Сам сертификат может быть как в бумажном виде, так и электронным, а с 15 апреля 2020 года оформляется без заявлений. По данным Минтруда, за время действия госпрограммы было выдано более 10 млн сертификатов.

Условия получения материнского капитала в 2021 году

Чтобы воспользоваться маткапиталом, нужно подходить под ряд условий. Сертификат может получить гражданка России, если она родила или усыновила второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года маткапитал начали выдавать и на первенца. Мужчина, который самостоятельно воспитывает ребенка, также может получить сертификат.

Материнский капитал дадут и отцу, который не является гражданином России, если матери по каким-либо причинам в этом отказали. Это может произойти, если ее уличили в преступлении против ребенка, она была лишена родительских прав или умерла.

Право на получение маткапитала имеет и ребенок, не достигший совершеннолетия или студент-очник, которому еще не исполнилось 23 лет. Но для этого также нужны определенные условия. К примеру, единственным родителем была мать, но ее лишили права на маткапитал или у матери право прекратилось, а у отца так и не возникло.

Чему равен материнский капитал в 2021 году

Материнский капитал на ребенка в 2021 году был проиндексирован на 3,7%. В 2020 году его увеличили впервые за последние пять лет. По словам главы Минтруда Ольги Баталиной, с 2021 года индексация маткапитала будет проводиться ежегодно.

Максимальный размер материнского капитала составляет 639,4 тыс. руб.

1) 483,9 тыс. на второго ребенка получит семья, в которой первый и второй ребенок родились до 2020 года;

2). 639,4 тыс. руб. на второго ребенка дадут, если первый родился до 2020 года, а второй уже после;

3). В семье, где после 2020 года родились два ребенка, на первенца дадут 483,9 тыс. руб., а на второго можно получить от государства 155,5 тыс. руб.

Материнский капитал: на что можно использовать

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится три года. Под это правило не попадает досрочное погашение ипотеки и первоначальный взнос: использовать деньги на такие цели можно сразу после рождения. Нельзя на маткапитал приобретать аварийное жилье или сделать в квартире ремонт. По данным Минтруда, более 60% россиян используют сертификат, чтобы улучшить свои жилищные условия.

Деньги материнского капитала в 2021 году можно потратить и на образование, оплатив обучение в детском саду, школе или вузе. Также с помощью сертификата есть возможность покрыть расходы на общежитие в учебном заведении.

Воспользоваться сертификатом может и сама мать, направив его на накопительную часть своей пенсии. При этом до наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть все средства и направить их на другие цели.

Госпрограмма предусматривает и помощь детям-инвалидам. Маткапиталом в этом случае можно компенсировать затраты на товары и услуги , необходимые для социальной адаптации ребенка.

Владелец сертификата может получать выплаты ежемесячно. Однако воспользоваться этим можно, если второй ребенок родился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи меньше двух прожиточных минимумов. В таком случае на протяжении трех лет из средств маткапитала будет выплачиваться сумма равная прожиточному минимуму на ребенка.

Стоит отметить, что закон запрещает обналичивать, продавать или обменивать сертификат. Ответственность за это несет в том числе и сам владелец сертификата. Максимально предусмотренное законом наказание — до 10 лет лишения свободы.

Мнение эксперта: куда потратить материнский капитал и особенности приобретения недвижимости

«При планировании своей финансовой стратегии важно не забыть, что вся сумма материнского капитала, потраченная на приобретение недвижимости, не может быть использована для имущественного вычета. Суммы сверх маткапитала, потраченные на эту конкретную недвижимость, уже можно использовать для налогового вычета. Также нужно помнить, что при покупке недвижимости за счет материнского капитала право собственности приобретают и те малолетние дети (или один ребенок), на которых был выделен материнский капитал. Это может быть любое жилье: хоть второе, хоть третье. Главное, чтобы ребенок получил соответствующую долю в этом жилье. Но действуют некоторые правила и порядок оформления в собственность недвижимости, которая берется в кредит, ипотеку или при условии обременения такой недвижимости. Есть такое негласное правило, что прописывают в единственное жилье только родителей без детей. А после получения права собственности и выплат по кредиту родители обязаны прописать своих детей в течение шести месяцев»,— говорит юрист, основатель и генеральный директор консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.