МРОТ наперед

По отношению к средней зарплате в РФ МРОТ с 2018 года сокращался, а не рос — чтобы перебороть эту тенденцию, правительству необходимо увеличивать его ускоренными темпами, следует из аналитической записки РАНХиГС. При этом с учетом дефицита на рынке труда негативные эффекты, например рост безработицы, от такой меры сейчас минимальны. Впрочем, по этой же причине и ее влияние может оказаться меньше возможного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На фоне дефицита кадров правительство должно повышать МРОТ ускоренными темпами — пока же его уровень в РФ по отношению к средней зарплате снижается или стагнирует, утверждает в аналитической записке ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок.

Напомним, в Трудовом кодексе, который вступил в силу в 2002 году, в ст. 133 была установлена нижняя граница МРОТ — прожиточный минимум для трудоспособного населения. Однако действовать данное ограничение начало только с 2018 года, к которому размер минимальной зарплаты был повышен почти в полтора раза в течение года. В 2021 году было установлено, что МРОТ будет определяться как 42% от медианной зарплаты, что привело к еще одному скачкообразному повышению минимальной границы зарплат.

В 2025 году, согласно планам правительства, новое соотношение МРОТ к медианной зарплате должно составить уже 48%.

Степень влияния МРОТ на рынок труда обычно определяется экономистами с помощью коэффициента Кейнса, то есть соотношения минимальной зарплаты к средней. Хотя относительно прожиточного минимума минимальная зарплата скачкообразно росла на протяжении большей части последних десятилетий, наибольшее значение коэффициента Кейнса было достигнуто в 2018 году (23,4%), после чего он постепенно снижался (в 2023 году до 21,7%). В странах ОЭСР показатель существенно выше — в среднем он достигает 43,8%. Схожее значение в РФ он принимает только в отдельных регионах, например в Хабаровском крае (свыше 50%).

Запланированное же в РФ на ближайшие годы увеличение МРОТ относительно медианой зарплаты вряд ли позволит значительно повысить коэффициент Кейнса. Если темпы роста зарплат в 2028–2030 годах сохранятся на уровне прогнозных на 2027 год, а индексация МРОТ будет проводиться сопоставимыми темпами, то к 2030 году минимальная оплата труда составит около 35,6 тыс. руб., а индекс Кейнса сохранится на уровне 23,5%. При этом в прошлом повышения МРОТ (приводившие к росту коэффициента Кейнса) были важным инструментом борьбы с бедностью. Повышение коэффициента Кейнса почти вдвое в период 2007–2011 годов привело к снижению уровня бедности на 0,74 процентного пункта (п. п.). В 2018 году повышение МРОТ снизило этот показатель еще на 0,3–0,6 п. п. Также рост МРОТ в 2000-х привел к снижению неравенства по зарплатам, а социальная политика РФ предполагает как раз усиление борьбы с неравенством.

Таким образом, повышение МРОТ могло бы работать на различные цели российского правительства в части социальной стабильности, при этом с учетом состояния рынка труда риски, с которыми оно обычно связано, невелики.

«Негативной стороной повышения МРОТ обычно является рост рисков безработицы, особенно для наиболее уязвимых групп населения — молодежи, населения старшего возраста. Однако в условиях сохраняющегося дефицита рабочей силы это маловероятно»,— отмечает Виктор Ляшок.

В то же время, отмечает заместитель главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников, именно в нынешних условиях дальнейшие изменения МРОТ не нужны. «С учетом нынешнего роста зарплат вклад от повышения МРОТ в сокращение бедности будет минимальным»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова