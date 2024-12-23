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Коммерсантъ FM
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Традиционные законотворческие ценности

Чем занималась Госдума в осеннюю сессию

Одной из важнейших тем завершившейся на прошлой неделе осенней сессии Госдумы стало противодействие нелегальной миграции. Этот новый тренд был задан еще весной, а осенью дополнился целым рядом заметных свершений. Помимо этого, депутаты занимались и более привычными для себя делами: одобряли трехлетний бюджет, поддерживали участников специальной военной операции (СВО), боролись с диверсантами и иноагентами, а также защищали традиционные ценности.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рассмотрение проекта трехлетнего бюджета традиционно считается главным событием любой осенней думской сессии. В голосовании фракций по этому вопросу тоже есть свои традиции, которые были соблюдены и в этот раз. Бюджет поддержали «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР и «Новые люди», а КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» воздержались. Впрочем, при этом лидер коммунистов Геннадий Зюганов похвалил документ за сбалансированность. Напомним, расходы в 2025 году составят почти 41,5 трлн руб. при доходах в 40,3 трлн руб.

Другим традиционным в последние три года приоритетом в работе Думы осталась поддержка участников СВО. В частности, депутаты расширили перечень категорий лиц, которые могут получить статус ветерана боевых действий, добавив в него работников СКР и прокуратуры, освободили бойцов от исполнительского сбора по долгам и дали право на внеочередное получение жилья тем из них, кто воспитывает детей-инвалидов. Кроме того, были приняты поправки, позволяющие освобождать участников СВО от уголовной ответственности не только на стадии следствия, как ранее, но и в ходе судебного разбирательства.

Осенью Дума продолжила начатую в весеннюю сессию масштабную борьбу с нелегальной миграцией, одобрив новую порцию резонансных законов. Так, палата ужесточила наказание за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК), распространила на эти преступления нормы о конфискации, ввела внесудебную блокировку интернет-ресурсов, помогающих незаконно оформить миграционный статус, и установила многомиллионные штрафы за подделку документов в целях нелегальной миграции. Кроме того, были приняты поправки сенатора Андрея Клишаса и депутата Виктора Водолацкого (ЕР), призванные поставить барьер фиктивным бракам россиян с мигрантами (теперь разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке будет выдаваться только по истечении трех лет такого брака), и межфракционный закон о запрете приема в школы детей мигрантов без их тестирования на знание русского языка. Последнюю инициативу правительство в целом поддержало, но попросило доработать, указав на ее несоответствие закону «Об образовании», гарантирующему иностранцам право на учебу наравне с россиянами, и ряду международных договоров. Тем не менее депутаты править ничего не стали и приняли закон в первоначальном варианте.

Нелегальные мигранты слегка подвинули в списке угроз иноагентов и диверсантов, но все же не вытеснили их полностью из думской повестки. К примеру, палата одобрила поправки правительства, дифференцирующие ответственность за вооруженный мятеж (ст. 279 УК) в зависимости от степени вовлеченности и последствий — вплоть до пожизненного заключения в случае смерти человека или иных тяжких последствий. Заодно депутаты ввели в УК новую ст. 276.1, предусматривающую наказание находящимся в РФ иностранцам и лицам без гражданства за оказание противнику финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи, «заведомо направленной против безопасности» РФ. Другой поправкой Дума отнесла к госизмене в форме перехода на сторону противника не только вступление россиянина в состав вражеских вооруженных сил, но и поступление на работу в организации, ведущие целенаправленную деятельность против безопасности РФ.

Иноагентов же депутаты лишили права распоряжаться полученными в России доходами. Первоначально поправки касались лишь творческой деятельности: иноагентов обязали открыть специальный счет, куда будут зачисляться авторские гонорары. Воспользоваться этими средствами граждане смогут лишь в случае исключения из реестра Минюста, зато по решению суда или «в иных случаях, установленных правительством» деньги со спецсчета могут быть списаны и перечислены в бюджет РФ. Во втором чтении аналогичный порядок был прописан и для доходов иноагентов от продажи или сдачи в аренду имущества, процентов по вкладам и прибыли от долевого участия в организациях.

Не забыла Дума и о защите традиционных семейных ценностей, приняв по этой теме два громких закона. Одним из самых упоминаемых в СМИ стал проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (см. график), под которым подписалась большая группа парламентариев во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. За нарушение запрета грозит административная ответственность по аналогии с наказанием за гей-пропаганду: максимальные штрафы составят от 400 тыс. руб. для граждан до 5 млн руб. для юрлиц. Другой закон ввел запрет на усыновление российских детей в страны, где разрешена смена пола. Тот факт, что среди них есть и весьма дружественные к России государства, депутатов не смутил.

Наконец, главной неожиданностью осенней сессии стало сначала возвращение к новой редакции закона о местном самоуправлении (МСУ), принятой в первом чтении еще в начале 2022 года, а затем перенос ее рассмотрения на 2025 год. Реформу жестко критиковали власти Татарстана, которых не устроил переход от двухуровневой к одноуровневой системе МСУ. В ЕР тоже задумались о плюсах и минусах ликвидации поселенческого уровня, учитывая, что его костяк составляют депутаты-единороссы.

Преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук считает главным осенним достижением Думы пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией, «которая перестала быть прерогативой правительства». «Самым неприятным стало решение о повышении штрафов для автомобилистов, самым неочевидным — закон о запрете пропаганды чайлдфри, самым долгожданным — усиление ответственности за утечки персональных данных граждан»,— добавляет эксперт. Еще одна особенность сессии, по его оценке,— новый формат больших правительственных часов, когда «не под министра подбирают тему, а под проблему подбирают чиновников, отвечающих за ее решение». А дополнительный интерес к Думе вызвали кадровые перестановки: по итогам довыборов в палату пришли сразу три бывших члена правительства (бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин), а два депутата-единоросса были назначены врио губернаторов (Евгений Первышов в Тамбовскую область и Александр Хинштейн — в Курскую). «И то и другое случается редко»,— подчеркивает господин Склянчук.

Ксения Веретенникова

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