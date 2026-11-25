Первый выпуск Top Gear вышел в 1977 году. Пик программы пришелся на 2000-е, в разное время ведущими становились Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Последний выпуск вышел в 2022 году — во время съемок ведущий Фредди Флинтофф попал в аварию и получил серьезные травмы.