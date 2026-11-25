Гордон Рамзи станет новым ведущим Top Gear
Британский телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи станет новым лицом телевизионного шоу Top Gear, посвященного автомобилям. Об этом сообщает BBC, которая займется перезапуском проекта. Начало съемок запланировано на 2027 год, на экраны же программа выйдет в 2028-м.
У Гордона Рамзи будет несколько соведущих, имена которых объявят позже, пишет BBC. Комментируя свое назначение, Гордон Рамзи заявил, что хотел бы привнести в проект «долю хаоса», чтобы создать «нечто по-настоящему захватывающее для совершенно нового поколения зрителей», — добавил он.
Первый выпуск Top Gear вышел в 1977 году. Пик программы пришелся на 2000-е, в разное время ведущими становились Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Последний выпуск вышел в 2022 году — во время съемок ведущий Фредди Флинтофф попал в аварию и получил серьезные травмы.
За время существования шоу Гордон Рамзи трижды появлялся в программе в качестве гостя — в 2002, 2006 и 2017 годах. У него также есть коллекция автомобилей, среди которых: Aston Martin, Ferrari, Porsche, Land Rover и McLaren Senna.
60-летний Гордон Рамзи прославился прежде всего как ведущий телевизионных проектов «Адская кухня», «Кошмары на кухне» и «Это все еда». Запомнился зрителям жесткой критикой участников и эмоциональностью. Открыл более 40 ресторанов по миру. Его заведения удостоены в общей сложности 17 звезд «Мишлен».