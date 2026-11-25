НАТО отказалось поддержать предложение Польши сбивать ракеты РФ над Украиной
НАТО выступает против того, чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом на брифинге заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, передает Radio Zet.
Сегодня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Польша обратилась к союзникам по НАТО с предложением сбивать российские ракеты над Украиной, если они направляются в сторону стран альянса. По данным агентства, Варшава вынесла эту идею на обсуждение во время встречи послов стран НАТО, которая состоялась 23 ноября в Брюсселе.
На брифинге Цезарий Томчик заявил, что не может ее подтвердить. По его словам, такой вопрос выносился на обсуждение много месяцев назад. «НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создаст множество осложнений», - сказал польский министр. Он добавил, что решения по воздушному пространству Украины всегда должны приниматься с участием всего альянса.
20 ноября на территории Польши упали две ракеты и беспилотник. Польская прокуратура заявила, что они принадлежали России. В Кремле отрицали обвинения в нарушении воздушного пространства. Вскоре после инцидента Польша привела в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы Patriot на границе с Украиной.