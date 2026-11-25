На брифинге Цезарий Томчик заявил, что не может ее подтвердить. По его словам, такой вопрос выносился на обсуждение много месяцев назад. «НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создаст множество осложнений», - сказал польский министр. Он добавил, что решения по воздушному пространству Украины всегда должны приниматься с участием всего альянса.