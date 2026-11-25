Песков: Путину заранее сообщили о задержании Чибиса
Президент России Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании бывшего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся»,— сказал господин Песков.
Андрея Чибиса задержали 23 ноября. Его обвиняют в хищении 39 млн руб. и растрате более 1 млрд руб. на реконструкции дороги. Кроме того, бывшему губернатору вменяют взятку, которую он получил от мурманского бизнесмена Оганеса Шанкояна.
Сегодня президент досрочно прекратил полномочия Андрея Чибиса на посту губернатора Мурманской области. Временно исполняющей обязанности главы региона стала руководитель аппарата областного правительства Надежда Аксенова.