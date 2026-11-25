Андрея Чибиса задержали 23 ноября. Его обвиняют в хищении 39 млн руб. и растрате более 1 млрд руб. на реконструкции дороги. Кроме того, бывшему губернатору вменяют взятку, которую он получил от мурманского бизнесмена Оганеса Шанкояна.