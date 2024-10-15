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Коммерсантъ FM
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Дума дифференцировала наказание за вооруженный мятеж

Госдума во вторник единогласно приняла в первом чтении правительственные поправки к Уголовному кодексу (УК), дифференцирующие ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности и тяжести последствий. Сейчас ст. 279 УК предусматривает один состав — организация вооруженного мятежа или активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности РФ. За это установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Замминистра юстиции Елена Ардабьева, рассказывая депутатам о законопроекте, отметила, что, как показал анализ правоприменительной практики, квалификация по ст. 279 УК «довольно затруднительна» и с 2020 года по ней «не осуждался ни один человек». Поэтому было принято решение разделить один состав на три, повысив санкции в случае причинения тяжких и особо тяжких последствий. За организацию мятежа или руководство им предлагается лишать свободы на срок от 15 до 20 лет, за участие в мятеже сохранится действующее наказание, а если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, устанавливается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По мнению госпожи Ардабьевой, реализация законопроекта «повысит уровень уголовно-правовой охраны основ конституционного строя и безопасности» страны.

Если участник готовящегося мятежа вовремя сообщит о нем правоохранителям, он сможет избежать ответственности. Как отметил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Отари Аршба, это позволит «возможному преступнику вовремя раскаяться и прийти с повинной».

Депутат Сардана Авксентьева («Новые люди») спросила, не приведет ли такое определение участия в вооруженном мятеже к чрезмерно широкому толкованию и не стоит ли предусмотреть «более гибкую систему наказания, учитывающую степень вовлеченности». Елена Ардабьева ответила, что ко второму чтению можно рассмотреть соответствующие поправки.

В итоге за законопроект проголосовал 401 депутат, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова

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