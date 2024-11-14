Восемь триллионов попали под раздачу

Законопроект о федеральном бюджете на 2025–2027 годы одобрен в четверг Госдумой во втором чтении. Не меняя базовых параметров госказны, нижняя палата по договоренности с правительством распределила на ближайшие три года более 8 трлн руб. ранее зарезервированных расходов — эти деньги пойдут на трансферты регионам, на уточненные нужды нацпроектов, на добавленные парламентским большинством социально ориентированные траты и на разнообразные формы государственной поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В первом чтении проект бюджета на 2025–2027 годы был одобрен Госдумой 24 октября. Главный финансовый план на следующий год (остальные два года трехлетки прописываются весьма условно) отличается тем, что после интенсивной «накачки» экономики деньгами в 2024 году (ставшей одной из причин повышения ключевой ставки Центробанком) на 2025 год Минфин намечает попытку бюджетной консолидации. При росте доходов на 12% к этому году (до 40,3 трлн руб.) расходы увеличиваются только на 5% (до 41,5 трлн руб.), а относительно размера ВВП и вовсе сокращаются. Достигаемое таким образом снижение дефицита более чем втрое, до 0,5% ВВП после ожидаемых в этом году 1,7%, показывает стремление правительства к «жизни по средствам». Анонсирован переход к полноценному «бюджетному правилу» (на расходы идут только базовые нефтегазовые доходы, а дополнительные накапливаются в Фонде национального благосостояния) и нулевой первичный баланс (когда доходы равны расходам без учета обслуживания госдолга).

Запас прочности бюджету дала налоговая реформа, которая добавит в 2025 году к доходам 2,7 трлн руб.

В части расходов тремя приоритетами названы социальные обязательства, оборона, технологический суверенитет. По доле в расходах раздел «Национальная оборона», впрочем, на первом месте — это 32,5% всех трат, 13,5 трлн руб. после 10,8 трлн руб. по плану этого года (фактическое исполнение не раскрывается). Второй по объему раздел «Социальная политика» — это 15,6% бюджета, или 6,5 трлн руб. после плановых 7,7 трлн руб. этого года (сокращение носит технический характер из-за уменьшения трансферта бюджету Соцфонда).

При втором чтении Госдума не меняет базовых параметров бюджета, но вместе с правительством распределяет ранее зарезервированные средства с учетом уточненных приоритетов, новых результатов лоббистских усилий ведомств и поправок самих парламентариев. Кроме того, при втором чтении «расписывается» основная часть трансфертов центра регионам — с учетом уже более актуального на середину ноября понимания их запросов.

Всего, как сообщил глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, ко второму чтению поступило 1065 поправок (около 850 — внесены самим правительством), из которых 888 — были рекомендованы к принятию.

В общей сложности на три года поправками распределено 8,1 трлн руб. по десяткам направлений.

Это, в частности, дополнительные расходы на поддержку семей с детьми в возрасте от 2 до 17 лет включительно, на модернизацию первичного звена здравоохранения, на капремонт общежитий и вузов, на льготные займы сельскому хозяйству, на инфраструктурные и бюджетные кредиты, на развитие автодорог общего пользования регионального значения.

Более 40% распределенного (3,4 трлн руб.) — раздача трансфертов регионам. Это 98% всех субсидий, дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (остальные деньги уйдут на места по результатам конкурсных процедур). Среди прочего Андрей Макаров выделил поправки, подготовленные по просьбе регионов: они позволяют субъектам РФ с низкой бюджетной обеспеченностью направлять экономию от списываемых им бюджетных кредитов на любые цели, связанные с национальными проектами, то есть не вкладывать их непременно в приносящие прибыль проекты, а потратить, например, на строительство поликлиник или школ. «Решены задачи, которые ставила Государственная дума в первом чтении, но главное, что обеспечены те задачи, которые перед правительством и перед нами поставил президент»,— подвел «политический» итог второго чтения Андрей Макаров.

В третьем, финальном чтении проект бюджета планируется рассмотреть 21 ноября.

Вадим Вислогузов