Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Казахстаном почти до $30 млрд
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в Кремле. На встрече господин Путин отметил, что страны двигаются хорошими темпами в двусторонних отношениях. Товарооборот РФ и Казахстана приближается к $30 млрд.
«Все двигается хорошим темпом и на хорошем уровне находится. Наши с вами регулярные встречи создают, мне кажется, тоже определенную атмосферу, динамику придают всему этому процессу»,— сказал господин Путин. Он добавил, что более 90% расчетов между странами осуществляется в национальной валюте.
Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу с участием в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. На нем Россия, по мнению казахстанского президента, вышла «на первый план в качестве великой державы».
Господин Токаев отметил, что узнал стиль Владимира Путина в декларации, которую страны-участницы саммита приняли по итогам мероприятия. «Я так понимаю, вы сами приняли участие в ее разработке, потому что стилистика и содержание были мне знакомы, вы часто говорили о тех моментах, которые вошли в качестве основных пунктов этого документа».
Касым-Жомарт Токаев приехал в Москву на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованную «Сбером». Она пройдет в российской столице 26-28 ноября.