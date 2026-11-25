Господин Токаев отметил, что узнал стиль Владимира Путина в декларации, которую страны-участницы саммита приняли по итогам мероприятия. «Я так понимаю, вы сами приняли участие в ее разработке, потому что стилистика и содержание были мне знакомы, вы часто говорили о тех моментах, которые вошли в качестве основных пунктов этого документа».