«В первую очередь запретить формализм»
В Национальном центре помощи детям обсудили проблему вовлечения детей в преступления
Бороться с вербовкой детей в преступную деятельность нужно не с помощью запретов, а путем проведения просветительских мероприятий. Рассказывать о рисках быть обманутым нужно не только самим детям, но и их родителям. К таким выводам пришли участники форума Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. На тематической сессии они подробно обсудили вопросы психологического давления на детей, международных угроз и развития цифровой среды. Но вывод оказался самым простым: чтобы не допустить вовлечения детей в преступления, нужно относиться к ним с эмпатией.
25 ноября в Москве состоялся V форум Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Здоровье и безопасность детей». Основной темой мероприятия стали вопросы вовлечения подростков в преступную деятельность. Представители власти, общественники и сами подростки собрались, чтобы обсудить способы предотвращения таких ситуаций.
По данным МВД и СКР, в 2025 году совершено более 1,6 тыс. преступлений террористической направленности, 1,3 тыс. из которых совершили молодые люди, а 257 — несовершеннолетние. В 2024 году участниками таких деяний стали лишь 112 детей. В сентябре 2026 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала, что только к ней обратились уже 262 семьи, дети из которых столкнулись с вовлечением в преступную деятельность.
В начале основной секции форума замдиректора Национального центра Сергей Цапенко представил подготовленное центром методическое пособие под названием «Теория маркеров». В нем детям и родителям рассказывают о том, как распознать вербовку «до первого поручения». «Мы изучили огромное количество схем вовлечения, из них сумели отобрать около 50 уникальных схем, на основании которых мы пытались выстраивать закономерности,— рассказал господин Цапенко.— Для нас самое важное было понять, каким же все-таки образом детей цепляют». Прямо во время форума издание раздали школьникам и курсантам военных образовательных учреждений. Сейчас центр готовит второе пособие, поскольку мошенники используют все новые и новые схемы вовлечения, рассказал Сергей Цапенко.
Он обратил внимание на то, что в рамках просветительских мероприятий детям часто транслируют одну и ту же рекомендацию — «обращаться к доверенному взрослому». «И за этой рекомендацией стоит и наша ответственность как родителей — быть людьми, которым ребенок доверяет не только хорошие новости,— сказал господин Цапенко.— Но возникает вопрос: а доверенный взрослый сам подготовлен? Он знает, как реагировать на ситуацию?» Взрослые сегодня убеждены, что «их граница родительства заканчивается на том, что ребенок одет и обут», а безопасностью ребенка занимается полиция, обучением — школа, отмечает эксперт.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская развила мысль господина Цапенко. По ее словам, манипуляции, которым подвергаются дети, нередко строятся именно на безукоризненном доверии ребенка взрослому и отсутствии у него критического мышления. «Есть категория ребят, которых просто "обнять и плакать", слезы лить. Это ребята — победители олимпиад, патриоты, кадеты… Сейчас эти случаи участились, потому что враг бьет в самое больное. Это дети из семей военнослужащих, сотрудников следственных комитетов и так далее,— пояснила госпожа Ярославская.— Эти ребята привыкли доверять взрослым, у них все с доверием в порядке. И когда им говорят: "Ты защищаешь Родину, выполняй те и те задания". И здесь встает вопрос отсутствия критического мышления и абсолютного доверия взрослому. Ведь потом — наручники и СИЗО».
Омбудсмен отметила, что больше всего детей, оказавшихся под следствием, выполняли задания мошенников за денежное вознаграждение. И материальная уязвимость детей — это фактор, с которым нужно бороться путем создания для подростков условий честного заработка.
По ее словам, сейчас у детей нет возможности «честно заработать небольшую, но свою копеечку», и мошенники выстраивают на этом манипуляцию: «Карточку завел, симку продал, 7–10 тыс. руб. получил. Легкие деньги накладываем на отсутствие критического мышления — получаем уголовное дело»,— сказала Ольга Ярославская.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, как на манипуляции украинских «кураторов» реагируют в его семье. «Я долго работаю в условиях психологического давления с той стороны (с Украины.—“Ъ”), и та сторона постоянно что-нибудь пишет моей жене, моей старшей дочери. Они уже имеют опыт общения с ними,— говорит господин Коц.— Старшая дочка тут же вешает на аватарку фотографию Путина. Пусть, говорит, их корежит. То есть она знает, что, если позвонят из "службы Сбербанка", надо спрашивать у них, чей Крым и красавчик ли Путин. Это сразу же отбивает у них желание разговаривать дальше». Военкор указал, что вести просветительскую деятельность на эту тему среди детей нужно понятным для них языком и в «их цифровой среде». «Они не читают Коца в "Комсомольской правде", они не смотрят наши Telegram-каналы, они сидят в TikTok, смотрят рилсы, у них вот свои какие-то интересы,— пояснил он.— Можно создавать методички, можно создавать проекты. Но они будут идти мимо детей, потому что все-таки, когда мы говорим о взаимодействии с подрастающим поколением, надо говорить, с одной стороны, на их языке, но при этом, конечно, не кривляясь, потому что, когда взрослый дядя начнет разговаривать на молодежном жаргоне, это вызовет только ухмылку».
Тему цифровой среды продолжила доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгения Крюкова. Попытка ограничить детей от контента, заставляющего вовлекаться в преступления, не всегда приносит нужный эффект, говорит он. «Буду говорить здесь лично за себя — я не поддерживаю блокировку некоторых социальных сетей, потому что одновременно с этим (ограничением контента.—“Ъ”) мы не видим, что происходит в этих социальных сетях. И мы как будто подталкиваем взрослых и молодежь использовать некие сторонние ресурсы для вхождения в эти соцсети»,— сказала эксперт. Ее поддержал и Сергей Цапенко: «Здесь, наверное, стоит определить, кто именно "не видит". Мы с вами, может, не видим, а вот подрастающее поколение прекрасно там все видит».
Господин Цапенко попросил подростков в зале поднять руку, если они пользуются хотя бы одной «ограниченной» или «замедленной» соцсетью. Почти все подняли руку. «Товарищ майор уже записал»,— посмеялся господин Цапенко, кивнув головой в сторону присутствовавшего на форуме руководителя отдела СМИ Главного военного следственного управления СКР, майора юстиции Никиты Мазура.
Господин Мазур согласился, что современные информационные технологии действительно «существенно изменили характер существующих угроз». «Мы это видим и по тем уголовным делам, которые расследуются Следственным комитетом. Сегодня для установления контакта с подростком злоумышленнику не требуется личная встреча, достаточно сообщения в мессенджере,— сказал он.— При этом главная опасность заключается в том, что ребенок не всегда способен своевременно распознать преступные намерения своего собеседника». По словам Никиты Мазура, СКР проводит среди подростков «профилактическую работу», в том числе в рамках проекта «Выход 31». Ведомство запустило его в августе 2026 года с целью разъяснить детям суть правового механизма добровольного отказа от преступления, который сформулирован в ст. 31 УК РФ. По состоянию на октябрь 2026 года, как сообщил господин Мазур, СКР распространил в рамках проекта более 400 просветительских материалов, получивших «многомиллионный охват аудитории».
В конце обсуждения модератор попросил участников кратко дать ответ на главный вопрос форума: «Как распознать угрозу и защитить ребенка?» Общую суть ответов сформулировал Александр Коц: «Вызов-то новый, никто в мире с этим не сталкивался. Поэтому это путь проб и ошибок, но на этом пути, мне кажется, надо в первую очередь запретить формализм. К детям надо все-таки с эмпатией. Та самая любовь, та самая забота. Без формализма, без палочной системы, без выбивания из измученных преподавателей каких-то функций. А просто с любовью и заботой о детях. Вот и все».