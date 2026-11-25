Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, как на манипуляции украинских «кураторов» реагируют в его семье. «Я долго работаю в условиях психологического давления с той стороны (с Украины.—“Ъ”), и та сторона постоянно что-нибудь пишет моей жене, моей старшей дочери. Они уже имеют опыт общения с ними,— говорит господин Коц.— Старшая дочка тут же вешает на аватарку фотографию Путина. Пусть, говорит, их корежит. То есть она знает, что, если позвонят из "службы Сбербанка", надо спрашивать у них, чей Крым и красавчик ли Путин. Это сразу же отбивает у них желание разговаривать дальше». Военкор указал, что вести просветительскую деятельность на эту тему среди детей нужно понятным для них языком и в «их цифровой среде». «Они не читают Коца в "Комсомольской правде", они не смотрят наши Telegram-каналы, они сидят в TikTok, смотрят рилсы, у них вот свои какие-то интересы,— пояснил он.— Можно создавать методички, можно создавать проекты. Но они будут идти мимо детей, потому что все-таки, когда мы говорим о взаимодействии с подрастающим поколением, надо говорить, с одной стороны, на их языке, но при этом, конечно, не кривляясь, потому что, когда взрослый дядя начнет разговаривать на молодежном жаргоне, это вызовет только ухмылку».