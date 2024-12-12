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Коммерсантъ FM
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Муниципальная реформа не вписалась в консенсус

Дума отложила рассмотрение законопроекта о МСУ ради сохранения межфракционного согласия

Госдума в четверг, по ранее утвержденному плану, должна была рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона о местном самоуправлении (МСУ). Однако накануне вечером стало известно, что совет палаты решил перенести рассмотрение на 2025 год. Как выяснил “Ъ”, при обсуждении документа с резкими возражениями собирались выступить члены оппозиционных фракций и депутаты от Татарстана. Эксперт полагает, что, помимо отсутствия межфракционного консенсуса, причиной переноса могло стать и наличие недовольных в самой «Единой России», чьи сельские главы и местные депутаты в первую очередь пострадают от перехода на одноуровневую модель МСУ.

Заместитель председателя комитета ГД России по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Заместитель председателя комитета ГД России по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета ГД России по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», разработанный главами комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым, был принят в первом чтении 25 января 2022 года. Но дальнейшая работа над документом затянулась, и депутаты вернулись к нему лишь в осеннюю сессию 2024 года: 28 ноября профильный комитет по госстроительству рекомендовал принять проект во втором чтении.

Одной из самых дискуссионных новелл законопроекта стало упразднение городских и сельских поселений и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами. Особенно резко против этого выступил Татарстан: в конце ноября Госсовет (парламент) республики направил спикеру Думы Вячеславу Володину соответствующее письмо, а глава региона Рустам Минниханов на заседании Госсовета заявил, что Россией «нельзя управлять одним шаблоном».

По словам источника “Ъ” в Думе, вопрос о переносе рассмотрения проекта о МСУ на заседании совета поднял первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев.

По итогам обсуждения, как сообщил господин Володин, «все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений». 12 декабря во время утренней закрытой части пленарного заседания, по данным собеседника “Ъ”, спикер посвятил этой теме свое получасовое выступление, призвав авторов инициативы еще раз посоветоваться с фракциями и «беречь село и местную элиту».

Оппозиционеры, как выяснил “Ъ”, действительно планировали на заседании жестко раскритиковать законопроект о МСУ. КПРФ уже решила голосовать против, рассказал “Ъ” зампред комитета Думы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Главная причина недовольства — ликвидация поселенческого уровня. Кроме того, члены фракции ранее предлагали ввести мораторий на рассмотрение Думой в период спецоперации проектов, предполагающих масштабные изменения управленческой системы. Коммунист также отметил, что в комитет поступало много жалоб из регионов от различных представительных органов, поэтому «логично было бы дать субъектам право самим определять структуру МСУ».

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) тоже решила голосовать против из-за упразднения поселений.

«Таким образом, муниципальная власть укрупняется и становится дальше от людей, что затруднит решение многих вопросов обеспечения жизнедеятельности населения. Кроме того, сокращается количество муниципальных депутатов, что приведет к деградации партийно-политической системы»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе СРЗП. В ЛДПР, как рассказал “Ъ” ее депутат Ярослав Нилов, не приняли решение по голосованию, но у либерал-демократов тоже было много вопросов, в том числе исходя из позиции регионов и, в частности, Татарстана, где «система публичной власти выстроена и дает эффективные результаты». С критикой законопроекта не раз выступали и «Новые люди».

Власти Татарстана раскритиковали главную идею федеральной муниципальной реформы

Еще один источник “Ъ” в Думе сообщил, что проект был согласован в Государственно-правовом управлении президента и обсуждался у главы кремлевской администрации Антона Вайно. По мнению собеседника “Ъ”, авторы учли специфику каждого региона, но некоторые противоречия между руководством Думы и администрацией Кремля преодолеть пока не удалось. Соавтор проекта Андрей Клишас сказал “Ъ”, что дорабатывать в нем ничего не нужно, он «готов к принятию и регионы его ждут».

Преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук считает, что перенос рассмотрения проекта связан прежде всего с отсутствием межфракционного консенсуса: «Председатель палаты традиционно следит за тем, чтобы решения по ключевым вопросам принимались консолидировано. Вместе с тем перенос рассмотрения не означает отказ властей от планов встроить МСУ в единую систему. Просто сейчас, возможно, не самое подходящее время». В то же время эксперт обращает внимание на то, что «сельские старосты и депутаты, которых упраздняет одноуровневая модель МСУ, являются практически поголовно единороссами», а как раз в этом году в «Единой России» объявлен «год первичек». Кстати, один из опрошенных “Ъ” оппозиционных депутатов тоже предположил, что среди представителей парламентского большинства помимо депутатов от Татарстана могут быть и другие недовольные реформой, опасающиеся ее электоральных последствий.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах, Анастасия Корня

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