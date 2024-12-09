В мятеж добавили измены

Госдума 11 декабря планирует рассмотреть законопроект о дифференциации наказания за вооруженный мятеж, к которому ко второму чтению внесут ряд поправок. Так, в УК добавится статья, вводящая для иностранцев ответственность за оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ. А для россиян государственной изменой в форме перехода на сторону врага теперь будет считаться не только вступление в состав его армии, но и добровольное поступление на работу в организации, ведущие «целенаправленную деятельность против безопасности РФ». Опрошенные “Ъ” юристы назвали изменения логичными и закрывающими пробел в законодательстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, поправки к ст. 279 УК (вооруженный мятеж) правительство внесло в Госдуму 13 июля, а первое чтение они прошли 15 октября. Единый состав по этой статье — организация мятежа или активное в нем участие (наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет) — предложено разделить на три. За организацию мятежа или руководство им будет грозить срок от 15 до 20 лет, за участие сохранится действующее наказание, а в случае смерти человека или иных тяжких последствий оно вырастет вплоть до пожизненного лишения свободы. 6 декабря комитет Думы по законодательству рекомендовал принять проект во втором чтении вместе с поправками депутатов Василия Пискарева и Отари Аршбы (оба — «Единая Россия»), предложивших ввести в УК одну новую статью и уточнить другую.

Так, согласно новой ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), оказание находящимся в РФ иностранцем или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет и штрафом до 500 тыс. руб. Как пояснил господин Пискарев в своем Telegram-канале, эта поправка направлена «на усиление борьбы с разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельностью противника», поскольку сейчас для иностранцев не предусматривается ответственность за помощь противнику.

Другой поправкой единороссы предложили отнести к госизмене в форме перехода на сторону противника не только вступление россиянина в состав вооруженных сил врага, но и добровольное поступление на работу в организации, ведущие целенаправленную деятельность против безопасности РФ. «В ситуации, когда наши солдаты и офицеры, рискуя жизнью, ведут бой за суверенитет России, не существует никаких "нейтральных" или "мирных" организаций у наших врагов. Нельзя допустить, чтобы на нашей территории осуществлялась любая работа прямо на врага. Следовательно, она должна быть соответствующим образом наказана. Вплоть до пожизненного заключения»,— подчеркнул господин Пискарев. Он добавил, что Дума планирует рассмотреть законопроект на заседании 11 декабря.

Старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев считает расширение понятия «переход на сторону врага» логичным: «Специфика современных гибридных войн предусматривает участие в них не только вооруженных сил, но и иных организаций — например, центров дезинформации, ведущих разнообразную пропагандистскую работу. Формально ранее это не охватывалось составом статьи о госизмене, если субъект преступления при этом не выдавал противнику государственную тайну или не совершал шпионажа (передачи сведений)». Что же касается новой ст. 276.1, то для россиян указанная деятельность уже охватывается ст. 275 о госизмене, а вот находящихся в РФ иностранцев наказать за это было нельзя, поясняет юрист: «Если не было признаков шпионажа, то их невозможно было привлечь к уголовной ответственности, например, за материальную или иную помощь иностранным государствам или их вооруженным формированиям. Поправка закрыла пробел в законодательстве».

Адвокат Дмитрий Аграновский согласен, что речь идет о некоем «пробеле в правовом регулировании»: «Для граждан РФ такая норма существует, а для иностранцев и лиц без гражданства — нет». При этом он полагает, что новелла вряд ли затронет широкий круг лиц: «На территории России иностранцы редко занимаются прямой деятельностью, они скорее руководители, вербовщики, подстрекатели, чем непосредственные исполнители».

Адвокат Андрей Гривцов тоже сомневается в возможности широкого использования новой статьи. «Дело в том, что субъектом привлечения к уголовной ответственности являются иностранные граждане или лица без гражданства, которые должны при этом находиться на территории РФ. Таких лиц, которые одновременно с нахождением в России поддерживают ее противника, в принципе не очень много. В первую очередь на ум приходят журналисты — иностранцы, которые находятся в месте вооруженного конфликта на территориях, признанных российскими, и оказывают помощь противоположной стороне, например пропагандистскую»,— рассуждает эксперт. Также, по его мнению, риски возникнут у тех иностранцев, которые будут с территории РФ осуществлять финансовые пожертвования противнику. Для россиянина подобное пожертвование, как правило, квалифицируется как госизмена.

Ксения Веретенникова