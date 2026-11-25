Вэнс заявил об отсутствии реальных оснований для увольнения Хуанга
Администрация президента США Дональда Трампа получила заверения в том, что в отношении Дженсена Хуанга не ведется расследование. Об этом рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Это произошло до того, как совет директоров Nvidia принял решение вернуть миллиардера на пост генерального директора.
«Все обвинения против Дженсена основывались на статье в New York Times со ссылкой на анонимные источники. Я не считаю, что люди должны терять работу из-за того, что анонимные источники в New York Times обвиняют их в чем-то»,— сказал господин Вэнс на брифинге с журналистами в Огайо.
По мнению американского вице-премьера, Дженсену Хуангу не требуется помилование, поскольку доказательств его вины нет. Кроме того, господин Вэнс выразил надежду, что компания Nvidia будет соблюдать правила экспортного контроля США.
Дженсена Хуанга уволили с поста гендиректора Nvidia 12 ноября. Он возглавлял компанию 33 года. Увольнение произошло после того, как The New York Times и другие американские СМИ сообщили о его внебрачной связи с Элис Хуанг (однофамилица) — предполагаемой китайской шпионкой. По данным СМИ, спецслужбы США подозревают, что она помогла Китаю заполучить микрочипы для искусственного интеллекта. Сам миллиардер признался в изменах и извинился перед семьей и сотрудниками.
Решение вернуть Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia совет директоров принял спустя 11 дней после его ухода из компании. По данным Bloomberg, на компанию оказал давление президент США Дональд Трамп.