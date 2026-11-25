Дженсена Хуанга уволили с поста гендиректора Nvidia 12 ноября. Он возглавлял компанию 33 года. Увольнение произошло после того, как The New York Times и другие американские СМИ сообщили о его внебрачной связи с Элис Хуанг (однофамилица) — предполагаемой китайской шпионкой. По данным СМИ, спецслужбы США подозревают, что она помогла Китаю заполучить микрочипы для искусственного интеллекта. Сам миллиардер признался в изменах и извинился перед семьей и сотрудниками.