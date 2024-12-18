Год надежного перелома

Госдума 18 декабря провела последнее заседание осенней сессии. Лидеры фракций в итоговых выступлениях демонстрировали консенсус и то и дело одобрительно цитировали друг друга. Одним из главных достижений Думы в этот период они единодушно признали борьбу с нелегальной миграцией. А спикер Вячеслав Володин, похвалив некоторых депутатов, не забыл и попенять отдельным министерствам, которые «недорабатывают» в деле реализации послания президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Думские единороссы во главе с Вячеславом Володиным (в центре) и Владимиром Васильевым (слева) остались очень довольны достигнутым уровнем единения с оппозицией

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Думские единороссы во главе с Вячеславом Володиным (в центре) и Владимиром Васильевым (слева) остались очень довольны достигнутым уровнем единения с оппозицией

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Серию выступлений лидеров фракций открыл Геннадий Зюганов (КПРФ). Он начал речь на оптимистической ноте, назвав уходящий год «годом перелома, уверенности и надежд». «Мы переломили негативные тенденции на фронте и в тылу, мы более уверенно решаем возникшие проблемы, несмотря на санкции», — воодушевлял он коллег. Работа Думы порадовала коммуниста «поворотом к жизни, к детям, к многодетной семье, к реальному производству», а заодно и принятием законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией. А вот реформу местного самоуправления (МСУ), рассмотрение которой Дума отложила на следующий год, по мнению лидера КПРФ, необходимо «немедленно выбросить за борт». Также он предостерег власти от монополизации партийной системы, самокритично отметив, что «КПСС была сильнее и мощнее, чем "Единая Россия", но не устояла на одной ноге».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий был еще более оптимистичен по поводу ситуации на передовой, заявив, что «враг терпит сокрушительное поражение на поле боя и бьется в своей террористической агонии».

Он также напомнил приоритеты своей фракции: поддержка участников СВО, улучшение демографии, регулирование миграции и развитие регионов, отдельно пообещав вместе с правительством доработать законопроект ЛДПР о запрете мигрантам привозить в Россию свои семьи. Кроме того, господин Слуцкий особо поблагодарил Вячеслава Володина за недавнее заседание оргкомитета по празднованию 80-летия покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который «силой интеллекта мог заглянуть в будущее».

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, перечисляя негативные события 2024 года, напомнил о теракте в «Крокусе» и о том, что его партия выступает за смертную казнь для террористов и их пособников. А одним из главных позитивных событий он назвал «убедительную победу» Владимира Путина на выборах президента. Другими поводами для радости эсера стали перелом в СВО и испытания «Орешника», которому он даже посвятил короткие стихи (с рифмой «приспешника — орешника»). Заодно господин Миронов поддержал коммунистов в неприятии реформы МСУ и вслед за коллегами поприветствовал миграционные свершения Думы, в том числе запрет на прием в школы детей мигрантов без тестирования по русскому языку.

Борьбу с нелегальной миграцией упомянул в своей речи и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, который признался, что никогда раньше не слышал «в моменте» такой «поток добрых слов» от избирателей.

В целом же он больше говорил о том, что еще нужно сделать для поддержки экономики — например, увеличить торговые пошлины для компаний «коллективного Запада» и нарастить экспорт в дружественные страны.

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Наконец, лидер думских единороссов Владимир Васильев удовлетворенно констатировал, что фракции консолидировались перед лицом вызовов и угроз, а сплотила их «позиция президента и поставленные им задачи». «Консолидированно приняты законы, касающиеся миграционной политики, о поддержке наших защитников и их семей, о поддержке материнства и детства, национальных ценностей», — перечислил депутат. В доказательство он и сам консолидировался со словами Геннадия Зюганова о годе перемен, заявив, что коммунист «выразил наше общее чувство».

Завершил сессию Вячеслав Володин, рассказав об итогах сессии и года в целом.

Приоритетом в работе Думы, по его словам, остается поддержка бойцов СВО и членов их семей: на эту тему депутаты в осеннюю сессию приняли 12 законов, в 2024 году — 33, а всего с начала СВО — 124.

Другим важнейшим направлением он назвал реализацию послания президента. В настоящий момент соответствующий план выполнен на 84,3%, но в этом вопросе «недорабатывают» Минтруд и Минэкономразвития, которых спикер попросил «ускорить внесение необходимых законопроектов», в том числе о продлении материнского капитала до 2030 года и о поддержке малого и среднего предпринимательства. Впрочем, в целом, успокоил коллег господин Володин, за прошедший год работа с правительством стала конструктивнее и «мы стали лучше друг друга слышать». Из депутатского корпуса отдельные слова благодарности достались трем единороссам — председателю бюджетного комитета Андрею Макарову, вице-спикеру Госдумы, главе комиссии по миграционной политике Ирине Яровой и вице-спикеру Анне Кузнецовой, а также председателю комитета по делам семьи Нине Останиной (КПРФ) — за защиту традиционных ценностей.

Прощаясь с депутатами до середины января, Вячеслав Володин традиционно напомнил, что «у политиков отпусков не бывает». «Ну а тот, кто почивает на лаврах, может встретить Новый год там, где, возможно, теплее, но одиноко»,— многозначительно предупредил он.

Ксения Веретенникова