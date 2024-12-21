Атака пришлась на ЖК

Сегодня Казань подверглась атаке БПЛА: 6 из 8 ударов пришлись на жилые массивы. По оперативной информации, пострадавших на данный момент нет. Удары были зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин. В городе вводятся ограничения, руководители районов Татарстана попросили татарстанцев просят воздержаться от поездок в Казань, а аэропорт города приостановил прием и отправку рейсов.

Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа в небе над Татарстаном в 7:50 в субботу.

По данным Минобороны, над Казанью были ликвидированы шесть беспилотников. Атака на объекты гражданской инфраструктуры произошла с 7:40 до 9:20, в ходе которой БПЛА появлялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины, были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, в то время как еще три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пресс-служба раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова сообщила о том, что в Казани зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Из них одна атака произошла на промышленное предприятие, одна — над рекой, и шесть атак пришлось на жилой массив.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — прокомментировал атаку раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Наиболее значительные повреждения были зафиксированы после удара по ЖК «Лазурные небеса». БПЛА врезались и взорвались на уровне 30-го этажа жилого комплекса. Пресс-служба раиса Татарстана сообщила, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин по поручению раиса республики выехал к ЖК «Лазурные небеса», туда же стянуты все экстренные службы города.

«В 7:40 утра я проснулся от столкновения дрона. Сразу понял, что это дрон, потому что были слышны звуки мотора и взрыв. Я сразу подошел к окну, выглянул в окно, ничего не видел. В общедомовой группе начали писать, что влезлся дрон», — сообщил «Ъ Волга-Урал» житель «Лазурных небес».

Житель комплекса рассказал, что позвонил в охрану, и они сообщили об эвакуации. Он попытался помочь пожарным открыть квартиры на этажах: одну квартиру удалось открыть, но в другую попасть пожарные не смогли. Затем послышались еще удары, и началась эвакуация.

Для жителей жилого комплекса «Лазурные небеса» была открыта круглосуточная горячая линия по вопросам размещения: 223-20-00 (доб. 24110). По информации силовых структур, работы на месте будут проводиться до утра, в здание никого не будут пускать.

В администрации Советского района (Шуртыгина, 1) организован штаб, куда эвакуирован один человек, также предоставлено горячее питание. Жители ЖК могут обращаться сюда для получения помощи с дальнейшим размещением.

Другой беспилотник попал в шпиль одного из зданий жилого комплекса «Маннхэттен». Пресс-служба мэрии Казани сообщила, что все коммуникации в комплексе работают в нормальном режиме, а пострадавших в результате инцидента нет. Переселение жильцов не потребовалось, однако власти подготовили пункты временного размещения для эвакуированных, если такая необходимость возникнет.

Еще одно падение БПЛА зафиксировано на пятиэтажное здание на улице Клары Цеткин.

В Казани после атаки беспилотника был развернут оперативный штаб и организованы пункты временного размещения для эвакуированных жителей. В городе включали сигнал тревоги. В связи с атакой БПЛА сотрудники МЧС проводят оповещение населения. Также по решению Рустама Минниханова в Казани отменили все массовые мероприятия на ближайшие два дня — субботу и воскресенье.

Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Пресс-служба аэропорта отмечает, что с пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Временные ограничения также введены на работу аэропорта Ижевск.

Всего в международном аэропорту «Казань» из-за атаки украинского беспилотника задержаны 12 рейсов — 4 вылета и 8 прилетов. Согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты в Махачкалу (рейс EO 705), Пермь (RT 541), Санкт-Петербург (N4 248) и Калининград (N4 731) на сроки от 40 минут до 3 часов.

Также наблюдаются задержки у прибывающих рейсов. Самолеты из Екатеринбурга, Мурманска, Москвы и других городов ожидают задержки от полутора до четырех часов. Например, рейс WZ 1069 из Екатеринбурга задерживается на 3,5 часа, а рейс SU 1276 из московского Шереметьево — почти на 4 часа.

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для реагирования на обращения граждан по номеру 8(843) 291-18-81, сообщает пресс-служба ведомства. На место падений БПЛА выехал прокурор республики Альберт Суяргулов, он взял на личный контроль вопросы соблюдения прав граждан и оказания им необходимой помощи.

Руководители республики попросили татарстанцев воздержаться от поездок в Казань. «Прошу вас воздержаться от поездок в сторону Казани без крайней необходимости», — отметил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем Telegram-канале. Аналогичное сообщение опубликовал глава Елабужского муниципального района Татарстана Рустем Нуриев.

Влас Северин