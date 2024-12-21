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Аэропорт Казани приостановил работу

Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)» — сообщили в пресс-службе аэропорта.

UPD: Временные ограничения введены и на работу аэропорта Ижевск.

Сегодня утром над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник. Возгорания произошли в Советском и Кировском районах города. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Анар Зейналов

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