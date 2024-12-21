Премьер-министр Татарстана выехал на место происшествия в ЖК

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин по поручению раиса республики выехал к жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани, где произошло происшествие. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

«По поручению раиса Республики Татарстан на место выехал премьер-министр республики. Рустаму Нургалиевичу в регулярном режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы»,— говорится в сообщении.

На данный момент к жилому комплексу стянуты все экстренные службы города. Ситуация находится на личном контроле главы республики Рустама Минниханова.

Сегодня около 7:50 российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном.

Анар Зейналов