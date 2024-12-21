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Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений граждан

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для реагирования на обращения граждан: 8(843) 291-18-81. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотников. На место происшествий выехал прокурор республики Альберт Суяргулов. Господин Суяргулов взял на личный контроль соблюдение прав граждан и оказание им помощи.

Минобороны РФ сообщило, что в Казани уничтожили шесть беспилотников.

Диана Соловьёва

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