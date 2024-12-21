Раис Татарстана: враг нападает на мирных жителей прямо в их дома

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что враг атаковал мирных жителей в их домах. Об этом раис республики рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — заявил Рустам Минниханов.

В Казани развернули оперативный штаб. Жителей эвакуировали. В городе организовали места временного размещения и горячего питания. «Развернуты все силы», — заявил раис Татарстана.

В Минобороны России сообщили, что на территории Казани ликвидировали шесть БПЛА.

Диана Соловьёва