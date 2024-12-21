В Казани развернули оперативный штаб
После атаки беспилотника в Казани организован оперативный штаб и пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Кроме того, в городе включили сигнал тревоги. «В связи с атакой БПЛА в городе, силами МЧС ведется оповещение, жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься на первые этажи, подвалы», — сообщили в пресс-службе Минниханова.
Сегодня утром над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник. Возгорания произошли в Советском и Кировском районах города. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.