В Казани развернули оперативный штаб

После атаки беспилотника в Казани организован оперативный штаб и пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Кроме того, в городе включили сигнал тревоги. «В связи с атакой БПЛА в городе, силами МЧС ведется оповещение, жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься на первые этажи, подвалы», — сообщили в пресс-службе Минниханова.

Сегодня утром над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник. Возгорания произошли в Советском и Кировском районах города. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Анар Зейналов