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В аэропорту Казани задержаны 12 рейсов из-за атаки беспилотника

После атаки украинского беспилотника в международном аэропорту «Казань» задержаны 4 вылета и 8 прилётов. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Согласно онлайн-табло, вылеты в Махачкалу (рейс EO 705), Пермь (RT 541), Санкт-Петербург (N4 248) и Калининград (N4 731) отложены на сроки от 40 минут до 3 часов.

Прибывающие рейсы также опаздывают. Самолёты из Екатеринбурга, Мурманска, Москвы и других городов задерживаются на полтора–четыре часа. Например, рейс WZ 1069 из Екатеринбурга задерживается на 3,5 часа, а рейс SU 1276 из московского Шереметьево — почти на 4 часа.

Сегодня около 7:50 российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном. В 9:45 Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта.

Анар Зейналов

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