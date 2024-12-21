В Казани отменили все массовые мероприятия на ближайшие два дня

В Казани по решению Рустама Минниханова отменили все массовые мероприятия на ближайшие два дня — субботу и воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Это решение принято в целях обеспечения безопасности жителей региона.

Сегодня около 7:50 российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном. В результате атаки беспилотника в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани произошли возгорания в жилых домах. Всего зафиксировано 8 прилетов БПЛА.

Влас Северин