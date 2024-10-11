Встреча Владимира Путина и Эрдогана в Казани и восстановление старинного города

Президент России Владимир Путин подтвердил, что в скором времени проведет встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Казани. Ранее лидеры России и Турции обсуждали вопросы сотрудничества в Москве, и предстоящая встреча в Казани станет продолжением этих переговоров.

Президент Индонезии Джоко Видодо не сможет лично присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за несовместимости графиков. Предполагается, что Индонезия направит специального представителя для участия в саммите.

С 18 по 24 октября на центральных улицах Казани будут введены ограничения на движение транспорта из-за саммита БРИКС. На нескольких улицах изменится схема движения: установят новые дорожные знаки, включая «Движение прямо», а также разрешат временные левые повороты.

Работы по восстановлению объектов культурного наследия в Казани к саммиту БРИКС практически завершены.

В Республике Татарстан начались первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД через приложение «Народный инспектор». Начиная с 9 сентября текущего года было зарегистрировано более четырех тысяч заявок на вознаграждение, из которых около 700 находятся на стадии рассмотрения.

В Камско-Устьинском районе Республики Татарстан планируется воссоздание части древнего города Ошель с целью создания нового туристического объекта. Проект, стоимость которого составит 1,2 млрд руб., расположится неподалеку от административного центра района.

В Республике Марий Эл под стражу была взята 66-летняя женщина, обвиняемая в убийстве своего двухлетнего внука и в покушении на убийство нескольких людей в результате поджога дома в поселке Морки.

В Чувашской Республике генеральный директор коммерческой организации был осужден за мошенничество, связанное с исполнением контракта на рекультивацию свалки в селе Ядрино в рамках национального проекта «Экология».

В Казани ГАИ инициировало административное расследование в отношении водителя, который избежал наезда на ребенка. Водитель был вынужден повредить дорожный знак, чтобы избежать столкновения с ребенком. В данный момент инцидент находится на стадии расследования.

В Чувашии суд удовлетворил иск прокуратуры и произвел изъятие имущества и денежных средств на сумму более 6,6 млн руб. у экс-чиновника, который занимал должность главы администрации Новочебоксарска.

Влас Северин