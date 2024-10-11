Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Встреча Владимира Путина и Эрдогана в Казани и восстановление старинного города

Главные события пятницы, 11 октября 2024 года

Президент России Владимир Путин подтвердил, что в скором времени проведет встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Казани. Ранее лидеры России и Турции обсуждали вопросы сотрудничества в Москве, и предстоящая встреча в Казани станет продолжением этих переговоров.

Президент Индонезии Джоко Видодо не сможет лично присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за несовместимости графиков. Предполагается, что Индонезия направит специального представителя для участия в саммите.

С 18 по 24 октября на центральных улицах Казани будут введены ограничения на движение транспорта из-за саммита БРИКС. На нескольких улицах изменится схема движения: установят новые дорожные знаки, включая «Движение прямо», а также разрешат временные левые повороты.

Работы по восстановлению объектов культурного наследия в Казани к саммиту БРИКС практически завершены.

В Республике Татарстан начались первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД через приложение «Народный инспектор». Начиная с 9 сентября текущего года было зарегистрировано более четырех тысяч заявок на вознаграждение, из которых около 700 находятся на стадии рассмотрения.

В Камско-Устьинском районе Республики Татарстан планируется воссоздание части древнего города Ошель с целью создания нового туристического объекта. Проект, стоимость которого составит 1,2 млрд руб., расположится неподалеку от административного центра района.

В Республике Марий Эл под стражу была взята 66-летняя женщина, обвиняемая в убийстве своего двухлетнего внука и в покушении на убийство нескольких людей в результате поджога дома в поселке Морки.

В Чувашской Республике генеральный директор коммерческой организации был осужден за мошенничество, связанное с исполнением контракта на рекультивацию свалки в селе Ядрино в рамках национального проекта «Экология».

В Казани ГАИ инициировало административное расследование в отношении водителя, который избежал наезда на ребенка. Водитель был вынужден повредить дорожный знак, чтобы избежать столкновения с ребенком. В данный момент инцидент находится на стадии расследования.

В Чувашии суд удовлетворил иск прокуратуры и произвел изъятие имущества и денежных средств на сумму более 6,6 млн руб. у экс-чиновника, который занимал должность главы администрации Новочебоксарска.

Влас Северин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...