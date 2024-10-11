В Татарстане начались выплаты за сообщения о нарушениях ПДД в «Народном инспекторе»

В Республике Татарстан начались первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД через приложение «Народный инспектор», сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин.

Всего c 9 сентября текущего года зарегистрировано свыше четырех тысяч заявок на вознаграждение, из которых около 700 находятся на рассмотрении. Первая выплата была сделана 8 октября за нарушение, когда водитель выехал за стоп-линию.

Приложение «Народный инспектор» функционирует в Татарстане с 2014 года и уже скачивалось более 680 тыс. раз. После съемки правонарушения, видео оформляется как заявка с автоматическим указанием геолокации и возможностью уточнения адреса. Далее заявка проходит модерацию, и при одобрении сотрудниками ГИБДД деньги поступают на счет заявителя.

В этом году в Татарстане количество аварий возросло, в ДТП погибло 233 человека.

Влас Северин