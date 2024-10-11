Президент Индонезии Джоко Видодо не сможет лично посетить саммит БРИКС в Казани, сообщает издание Antara.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Индонезии пропустит саммит БРИКС в Казани из-за несовместимости графиков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Индонезии пропустит саммит БРИКС в Казани из-за несовместимости графиков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Причиной стала инаугурация нового правительства Индонезии, запланированная на 20 октября.

«Планируется, что президент Видодо направит специального представителя для участия в БРИКС»,— приводит издание цитату министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Ранее «Ъ Волга-Урал» писал, что Джоко Видодо не сможет участвовать в саммите БРИКС в Казани из-за своей инаугурации и необходимости формирования нового правительства. Однако, как сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов, Индонезия будет представлена на высоком уровне — в Казань приедет министр и специальный представитель президента.

Зарина Акбирова