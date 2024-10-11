В Татарстане хотят восстановить часть древнего города Ошель для туристов за 1,2 млрд рублей

В Камско-Устьинском районе Республики Татарстан планируют воссоздать часть древнего города Ошель для туристов. Об этом сообщил директор сырного завода «Камамбер» Алмаз Насыров на «Муниципальном часе».

Алмаз Насыров в разговоре с корреспондентом «Ъ Волга-Урал» сообщил, что для реализации проекта планируется привлечь около 1,2 млрд руб.

Новый туристический объект будет расположен на участке в 50 тыс. кв. м неподалеку от административного центра района. На территории древнего города планируют разместить кемпинг, ресторан и банный комплекс.

Сырный завод уже подготовил эскизный проект, оценку туристического потока, предварительную финансовую модель и другое.

Город Ошель был основан булгарами в X веке неподалеку от устья реки Кама. В XIII веке во время военных походов владимирского князя Святослава город был сожжен и более не восстанавливался.

Влас Северин