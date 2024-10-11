В Казани ограничат движение на ряде улиц из-за саммита БРИКС

С 18 по 24 октября в Казани на нескольких улицах введут ограничения движения транспорта из-за саммита БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии.

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На ряде улиц изменят схему движения: установят знаки «Движение прямо» и разрешат временные левые повороты. Также в эти дни будет запрещено движение грузовиков массой более 5 тонн с 6:00 до 21:00 на некоторых участках.

В частности перекроют движение на участках Оренбургского тракта, проспекта Победы и Кремлевской улицы.

Ограничения начнут действовать с 18 октября. Полный список адресов доступен на сайте мэрии.

Анар Зейналов