В Казани ограничат движение на ряде улиц из-за саммита БРИКС
С 18 по 24 октября в Казани на нескольких улицах введут ограничения движения транспорта из-за саммита БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии.
1 / 3
На ряде улиц изменят схему движения: установят знаки «Движение прямо» и разрешат временные левые повороты. Также в эти дни будет запрещено движение грузовиков массой более 5 тонн с 6:00 до 21:00 на некоторых участках.
В частности перекроют движение на участках Оренбургского тракта, проспекта Победы и Кремлевской улицы.
Ограничения начнут действовать с 18 октября. Полный список адресов доступен на сайте мэрии.