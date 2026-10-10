Приемного правнука Леонида Брежнева объявили в розыск
10.10.2026, 05:24
Антона Милаева, которого российские СМИ называют приемным правнуком генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, объявили в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных МВД. По какой именно статье разыскивают господина Милаева, в базе не уточняется.
Антон Милаев — участник российской военной операции на Украине. В ноябре военнослужащий пропал без вести, а летом этого года выяснилось, что он находится в украинском плену. Об этом его мать Ирина Кузнецова рассказывала в интервью Telegram-каналу Baza.
Господин Милаев родился в 1980 году в Москве. Он родной внук артиста цирка Евгения Милаева, который позже стал первым супругом Галины Брежневой, дочери генерального секретаря.