ГАИ может оштрафовать водителя, избежавшего наезда на ребенка на дороге в Казани

Против водителя, избежавшего наезда на ребенка на дороге, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Причиной стало повреждение улично-дорожной сети (по ст. 12.33 КоАП РФ)— для того чтобы избежать столкновения, водитель был вынужден наехать на бордюр, где установлен дорожный знак. Размер штрафа для граждан по этой статье составляет от 5 до 10 тыс. руб.

В пресс-службе Госавтоинспеции города уточнили, что сейчас инцидент находится на этапе расследования, и штрафа, «скорее всего», не будет.

Предприятие, в свою очередь, объявит водителю благодарность, сообщается в Telegram-канале мэрии Казани. «Ведь его действия спасли жизнь малышки».

Зарина Акбирова