Восстановление объектов культурного наследия к саммиту БРИКС в Казани почти завершено

Работы по восстановлению объектов культурного наследия к саммиту БРИКС в Казани практически завершены, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина.

По его словам, последним объектом, который дорабатывается к саммиту, стал дом Родионова по адресу ул. Горького, 14 (здесь расположено управление здравоохранения Казани). Сейчас рабочие разбирают строительные леса. Работы по кровле завершены на 60–70%, а процесс по воссозданию фасадов и архитектурных элементов полностью завершен. Внутреннюю отделку и подвальное помещение будут восстанавливать в 2025 году.

Иван Гущин отметил, что остальные объекты, на которых ведется работа, имеют долгосрочный период восстановления и реставрации.

Зарина Акбирова