Из-за урагана «Исайя» в США приостановили 63% нефтедобычи в Мексиканском заливе
10.10.2026, 04:53
Надвигающийся на южное побережье США ураган «Исайя» заставил нефтяные компании приостановить 63% добычи в Мексиканском заливе. Это около 1,3 млн баррелей в сутки, сообщает CNBC.
Шторм также может затронуть нефтеперерабатывающий завод компании Chevron в Миссисипи и завод Vertex Energy в Алабаме. В этих регионах действует предупреждение об урагане. Совокупная мощность двух этих предприятий составляет 466 тыс. баррелей в сутки, или 2,4% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей США, сообщил президент консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу.
Главный риск для НПЗ представляют отключение электроэнергии или ущерб от наводнения, сообщил господин Липоу. Движение танкеров также будет нарушено.
«Танкеры будут доставлять сырую нефть на НПЗ с задержками, в то время как другие танкеры будут задерживаться с отгрузкой бензина, авиакеросина и дизельного топлива с заводов. Во Флориде возникнут задержки с поставками бензина, авиакеросина и дизельного топлива»,— заявил аналитик.
Ранее во Флориде, Алабаме и Джорджии ввели чрезвычайное положение из-за урагана. В регионах начали эвакуировать туристов и жителей прибрежных зон.