Из-за урагана «Исайя» в США приостановили 63% нефтедобычи в Мексиканском заливе

«Танкеры будут доставлять сырую нефть на НПЗ с задержками, в то время как другие танкеры будут задерживаться с отгрузкой бензина, авиакеросина и дизельного топлива с заводов. Во Флориде возникнут задержки с поставками бензина, авиакеросина и дизельного топлива»,— заявил аналитик.