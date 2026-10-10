В Мытищах произошло три аварии на одном участке шоссе, один человек погиб
При аварии на Дмитровском шоссе в Мытищах погиб человек
10.10.2026, 07:36
На одном участке Дмитровского шоссе в Мытищах произошли сразу три аварии. В одном из ДТП, в котором столкнулись два грузовика, погиб человек, сообщила пресс-служба полиции Московской области.
В другом случае столкнулись две машины. Также произошла авария с участием трех легковых автомобилей. За медицинской помощью никто не обращался, уточнили в полиции.
Аварии произошли на 40-м км трассы. Движение на участке затруднено. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.