В Чувашии директор компании осужден за мошенничество в рамках нацпроекта «Экология»

В Чувашии генеральный директор коммерческой организации признан виновным в мошенничестве при исполнении контракта на рекультивацию свалки в Ядрине в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Чувашской Республике.

Суд установил, что в марте 2022 года между администрацией Ядринского муниципального округа и компанией был заключен контракт на рекультивацию свалки твердых отходов. C марта по июнь 2022 года директор использовал более дешевые материалы, чем те, что были указаны в проектной документации. Он также подделал документы, подтверждающие приемку выполненных работ, указав ложные сведения о более дорогих материалах. В результате бюджет Ядринского муниципального округа понес ущерб более 4,7 млн руб.

Следственным органам удалось возместить ущерб на стадии предварительного следствия. По итогам судебного разбирательства осужденному назначили условное наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 3,5 года, а также штраф в размере 200 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сегодня также стало известно, что в Чувашии суд изъял у бывшего главы Новочебоксарска имущество и деньги на сумму более 6,6 млн руб.

Анар Зейналов