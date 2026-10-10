Трамп: конфликт России и Украины скоро будет урегулирован
10.10.2026, 04:20
Президент США Дональд Трамп заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован уже в скором времени. Также, по его словам, совсем скоро будет закончена война Соединенных Штатов против Ирана.
«Россия и Украина... Мы добьемся этого (урегулирования.— "Ъ"), и это произойдет быстро. Я на пороге того, чтобы урегулировать еще две войны»,— сказал господин Трамп на митинге в поддержку республиканского кандидата в губернаторы в штате Нью-Йорк.
Дональд Трамп выступил с этим заявлением после своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся вчера. Во время переговоров они обсудили дизельную сделку, по которой Москва будет поставлять нефтепродукты на американский и мировые рынки — соответствующую лицензию уже выдал Минфин США.
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что во время того же разговора Владимир Путин заявил американскому президенту, что Киев попытками помешать выборам в Госдуму сорвал возможность мирных переговоров.
В тот же день в Майами прошли переговоры, на которых представители Соединенных Штатов и стран-союзниц обсудили возможность завершить российско-украинский конфликт до наступления зимы.