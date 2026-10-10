Трамп: Нобелевская премия мира дискредитирована радикальными антидемократами

Президент также выразил недовольство выбором лауреата, которым стала 85-летняя юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем Пиллэй. Господин Трамп назвал ее малоизвестной либеральной чиновницей из ООН. «Я никогда не слышал об этом человеке, я знаю многих, но о ней не слышал. В любом случае поздравляю»,— сказал он.