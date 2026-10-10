Трамп: Нобелевская премия мира дискредитирована радикальными антидемократами
10.10.2026, 05:57
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Норвежский Нобелевский комитет, который вновь не присудил ему премию мира. Он назвал решение органа постыдным и пятнающим репутацию Норвегии.
«Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована группкой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов и являющихся врагами цивилизации. Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз (и не учли.— "Ъ") величайшие результаты в истории»,— заявил господин Трамп.
Президент также выразил недовольство выбором лауреата, которым стала 85-летняя юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем Пиллэй. Господин Трамп назвал ее малоизвестной либеральной чиновницей из ООН. «Я никогда не слышал об этом человеке, я знаю многих, но о ней не слышал. В любом случае поздравляю»,— сказал он.
Нобелевский комитет объяснил свое решение вкладом госпожи Пиллэй в защиту прав человека и развитие международного права. На протяжении своей карьеры южноафриканский юрист работала судьей в международных трибуналах, занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека, а сейчас входит в состав Международного суда ООН.