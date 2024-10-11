В Чувашии суд изъял у экс-чиновника имущество и деньги на сумму более 6,6 млн рублей

В Чувашии суд удовлетворил требование прокуратуры и изъял у бывшего главы администрации Новочебоксарска денежные средства и имущество, законность получения которых он не смог подтвердить. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Прокуратура провела проверку в отношении экс-чиновника, который был уволен с должности за утрату доверия. В ходе расследования установлено, что в 2023 году он заключил договор долевого участия в строительстве жилья, внеся около 4,5 млн руб. в качестве первоначального взноса за квартиру в Краснодарском крае.

Во время обыска в его доме были обнаружены наличные деньги в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 2,1 млн руб. Эти средства значительно превышали его доходы за последние три года, а законность их получения не была подтверждена.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании указанных средств и прав на строящуюся квартиру. Суд удовлетворил требования прокуратуры, взыскал как обнаруженные денежные суммы, так и право на строящуюся квартиру, частично оплаченную экс-чиновником.

Кроме того, против него возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

В октябре 2023 года мэр Новочебоксарска Дмитрий Пулатов стал фигурантом дела о должностных преступлениях. В начале октября дело экс-главы Новочебоксарска о превышении полномочий было передано в суд. Пулатов был назначен главой города в рамках конкурса в 2021 году.

Анар Зейналов