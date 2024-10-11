В Марий Эл под стражу взяли бабушку, обвиняемую в убийстве внука и поджоге дома

В Республике Марий Эл задержана женщина, подозреваемая в убийстве двухлетнего внука и покушении на убийство нескольких людей путем поджога в поселке Морки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Чувашской Республике.

Бабушке погибшего ребенка предъявлено обвинение в убийстве малолетнего и в покушении на убийство двух и более лиц.

По данным следствия, 9 октября женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с дочерью. Затаив обиду, она подожгла диван в доме, когда остальные члены семьи спали. В результате пожара погиб двухлетний внук, а его мать и трое других детей успели покинуть дом.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи продолжают работать над делом, собирая и закрепляя доказательства. Председателю Следственного комитета России представлен доклад о ходе расследования.

Анар Зейналов