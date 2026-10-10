Главные новости к утру 10 октября
Путин договорился с Трампом о поставках российского дизеля в США
10.10.2026, 07:10
Президент России Владимир Путин вчера вечером поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок.
Россия досрочно запускает процесс снятия ограничений на экспорт дизеля, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он заверил, что даже с учетом экспорта российский рынок будет полностью снабжен дизельным топливом.
Индекс Мосбиржи на вечерней торговой сессии вырос на 3,87% и превысил отметку в 2400 пунктов — впервые с 30 июня. Скачок на вызван сообщениями о российско-американских договоренностях.
Во время атаки на Ростовскую область были повреждены дома и железнодорожный мост, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. При ударах пострадал один человек.
США обсудили с представителями Киева, Европы и НАТО возможность завершить российско-украинский конфликт до наступления зимы. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф назвал переговоры продуктивными.