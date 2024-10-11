Президент России Владимир Путин подтвердил, что в ближайшее время встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин подтвердил скорую встречу с Эрдоганом в Казани

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Путин подтвердил скорую встречу с Эрдоганом в Казани

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во время форума в Ашхабаде Владимир Путин провел короткую беседу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Как уточнил Дмитрий Песков, президент России подтвердил, что ожидает двустороннюю встречу с Эрдоганом в Казани в ближайшие дни.

Ранее лидеры обсуждали вопросы сотрудничества в Москве, и предстоящая встреча продолжит эти переговоры. Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, где уже выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

Сегодня стало известно, что Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС в Казани.

Анар Зейналов