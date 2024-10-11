Путин подтвердил скорую встречу с Эрдоганом в Казани
Президент России Владимир Путин подтвердил, что в ближайшее время встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Путин подтвердил скорую встречу с Эрдоганом в Казани
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Во время форума в Ашхабаде Владимир Путин провел короткую беседу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Как уточнил Дмитрий Песков, президент России подтвердил, что ожидает двустороннюю встречу с Эрдоганом в Казани в ближайшие дни.
Ранее лидеры обсуждали вопросы сотрудничества в Москве, и предстоящая встреча продолжит эти переговоры. Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, где уже выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».
Сегодня стало известно, что Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС в Казани.