Главные новости за 15 августа. Сочи

Травмированную катером школьницу вывели из комы. Девочке предстоит длительная реабилитация, и ее школа объявила сбор средств для поддержки семьи.

РЖД анонсировала запуск туристического поезда «Рица» из Москвы в Абхазию. Маршрут проложат через южные города России с акцентом на посещение виноделен и достопримечательностей.

Более 57 млн руб. направили в Сочи на обновление систем защиты школ и детсадов. В образовательных учреждениях увеличили количество видеокамер и постов охраны, укрепили периметры и нанесли дорожную разметку.

В Сочи вырастут тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей. В следующем году стоимость эвакуации возрастет до 3,7 тыс. руб.

Полиция Сочи разыскивает владельца коровы, которая напала на женщину. Животное находилось без присмотра.

Авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за нарушение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в Сочи. Пассажиров не обеспечили необходимыми условиями для ожидания, включая предоставление гостиничных номеров.

В 2024 году на ФТ Сириус запустят первый медицинский центр, который предоставит жителям и гостям региона первичную и неотложную медицинскую помощь в рамках программы ОМС. Для детей и подростков откроют отдельную клинику на базе Университетской медицинской клиники «Сириуса».

Сочинские следователи передали в суд дело о смертельном ДТП. 20-летнему обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

На 25% вырос пассажиропоток в морском порту Сочи. С начала года порт принял около 60 тыс. туристов и членов экипажа.

С начала летнего сезона Роспотребнадзор проверил более 700 объектов общественного питания Сочи на предмет соблюдения санитарных норм. Специалисты городской администрации посетили кафе по улицам Орджоникидзе и Курортный проспект.

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