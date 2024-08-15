«ИрАэро» оштрафовали за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов в Сочи

Авиакомпанию «ИрАэро» привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в Иркутске и Сочи. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила об инциденте в четверг, 15 августа.

В Сочи задержка до 22 часов произошла из-за технических неполадок воздушного судна. В Иркутске причиной задержки стала нехватка резервного самолета, что привело к ожиданию пассажиров в течение девяти часов.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура установила, что в обоих случаях пассажиров не обеспечили необходимыми условиями для ожидания, включая предоставление гостиничных номеров. В результате в адрес руководителя авиакомпании внесли представление. Авиакомпанию оштрафовали за несоответствие предоставляемых услуг требованиям законодательства.

Мария Удовик

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