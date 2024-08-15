Травмированную катером школьницу вывели из комы

Школьницу из Копейска, пострадавшую в результате наезда катера в Сочи, вывели из комы. Девочке предстоит длительная реабилитация, и ее школа объявила сбор средств для поддержки семьи, сообщает «74.ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По информации СМИ от медицинских источников, несмотря на значительные повреждения органов брюшной полости, девочка стабилизировалась после того, как была выведена из комы. В связи с необходимостью длительного и дорогостоящего лечения ее школа и общественность организовали сбор средств для поддержки семьи.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Семья пострадавшей и образовательное учреждение сосредоточены на обеспечении необходимого лечения и реабилитации.

Мария Удовик

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