Полиция Сочи разыскивает владельца коровы, которая напала на женщину
В Сочи полиция устанавливает личность владельца коровы, которая напала на местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В полицию поступило сообщение о том, что в селе Краевско-Армянское корова боднула местную жительницу, в результате чего она получила травмы. По предварительным данным, животное находилось без присмотра и необходимых идентификационных меток.
Сотрудники Хостинского отдела полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают личность владельца, который допустил самовыгул животных. По итогам расследования будет принято решение о дальнейших действиях в соответствии с законом.
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