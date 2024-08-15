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Полиция Сочи разыскивает владельца коровы, которая напала на женщину

В Сочи полиция устанавливает личность владельца коровы, которая напала на местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Краевско-Армянское корова боднула местную жительницу, в результате чего она получила травмы. По предварительным данным, животное находилось без присмотра и необходимых идентификационных меток.

Сотрудники Хостинского отдела полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают личность владельца, который допустил самовыгул животных. По итогам расследования будет принято решение о дальнейших действиях в соответствии с законом.

Мария Удовик

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