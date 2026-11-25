Дальше — эффект снежного кома. За выплатами по рискам со схожей сутью обратятся сразу множество клиентов. И страховщики будут платить по несколько раз, по большому счету, за связанные между собой случаи. Поэтому авторы исследования советуют проверять, какие модели и технологии используют разработчики ИИ-сервисов. Возможно, их несколько, а зависимость у них общая. Нужно также назначить сотрудников, отвечающих за работу нейросетей, и определить, какие решения система может принимать самостоятельно.