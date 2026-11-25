Разные ИИ-сервисы могут совершать одинаковые ошибки
Александр Леви — об исследовании страховщиков
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Убытки от ошибок искусственного интеллекта могут превысить возможности страхового рынка. С таким предупреждением выступила профильная группа Zurich и Университет Санкт-Галлена. В основе отчета страховых аналитиков 50 интервью экспертов, проведенных с июля по сентябрь этого года. По их оценке, компании рискуют столкнуться с похожими проблемами, даже если покупают ИИ-сервисы у разных разработчиков.
Если в основе будет одна и та же модель, или схожие данные, или принципы принятия решений, то они принесут за собой и близкие по природе ошибки. Причем их можно сразу и не заметить. Сервисы будут работать, выдавать некорректные решения, а проблемы в разных компаниях проявятся в виде жалоб клиентов, исков и требований возместить ущерб.
Дальше — эффект снежного кома. За выплатами по рискам со схожей сутью обратятся сразу множество клиентов. И страховщики будут платить по несколько раз, по большому счету, за связанные между собой случаи. Поэтому авторы исследования советуют проверять, какие модели и технологии используют разработчики ИИ-сервисов. Возможно, их несколько, а зависимость у них общая. Нужно также назначить сотрудников, отвечающих за работу нейросетей, и определить, какие решения система может принимать самостоятельно.
Следом стоит проверить, как компания будет работать при ошибке или отказе ИИ. Можно ли отменить принятое им решение, заменить сервис, отключить его без остановки важных для бизнеса процессов? Рассчитывать только на возмещение ущерба авторы не рекомендуют.