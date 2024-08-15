В Сочи вырастут тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей

С 2025 года в Сочи поднимут тарифы на эвакуацию, погрузку и хранение автомобилей. Администрация Краснодарского края опубликовала соответствующий документ, подтверждающий повышение стоимости услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В этом году тарифы на эвакуацию и хранение транспортных средств в Сочи составляли 3,4 тыс. рублей за перемещение. Более одной тыс. руб. приходилось платить за погрузку, в то время как хранение обходилось в 95,04 руб. за час.

В следующем году стоимость эвакуации легковых автомобилей в Сочи возрастет до 3,7 тыс. руб., а тариф за погрузку увеличится до 1,2 тыс. руб. Также поднимется цена за хранение транспортных средств на специализированных стоянках — до 101,89 руб. в час.

Эти изменения связаны с общим повышением тарифов на Кубани, где также ожидается рост цен на подобные услуги. В Краснодаре, например, перевозка автомобиля будет стоить четыре тыс. руб., а стоимость погрузки составит 1,3 тыс. руб. Цена за хранение автомобилей в краевой столице достигнет 71,86 руб. в час.

Мария Удовик

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