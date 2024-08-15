Медучреждения для бесплатного лечения детей и взрослых откроют в Сириусе

В 2024 году на ФТ «Сириус» запустят первый медицинский центр, который предоставит жителям и гостям региона первичную и неотложную медицинскую помощь в рамках программы ОМС. Для детей и подростков откроют отдельную клинику на базе Университетской медицинской клиники «Сириуса», рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Сириуса» Фото: Пресс-служба «Сириуса»

Открыть медицинский центр планируют в IV квартале 2024 года. Сейчас организация проходит процедуру получения лицензии. Центр будет находиться на новой пешеходной аллее между Олимпийским проспектом и Музыкальным садом.

В учреждении будут принимать терапевты, кардиологи, урологи, оториноларингологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды и инфекционисты. Помимо этого, предусмотрены кабинеты для доврачебной и неотложной медицинской помощи, проведения функциональной диагностики, УЗИ, рентгенографии и маммографии. Появится также дневной стационар по терапии. За одну смены специалисты смогут принять до 350 пациентов.

Для детей и подростков планируют открыть отдельную клинику по ОМС на базе Университетской медицинской клиники «Сириус». Учреждение здравоохранения будет находиться в комплексе апартаментов «Гамма». Даты запуска пока не сообщают.

Мария Удовик

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