В Лос-Анджелесе прошли аукционные торги, на которые был выставлен «Бэтмобиль». Самая настоящая, черная с крыльями, как у летучей мыши, машина, которая снималась в фильме Тима Бертона «Бэтмэн возвращается», вышедшего на экраны в 1992 году. Этот лот — не только реквизит знаменитого фильма, за рулем которого сидел актер Майкл Китон, но и по-своему чудо инженерной мысли. Почти 6-метровый в длину кузов изготовлен из стеклопластика, а установлен он на двух соединенных между собой рамах Chevrolet Impala. Ну и в конструкции много киношных фишек. Одна из которых — система, позволяющая эффектно выбрасывать пламя из выхлопных труб.