«Предложенная цена не устроила владельцев»
Дмитрий Гронский — о том, почему не был продан «Бэтмобиль»
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Я не уверен, что всем нравится американская традиция наряжать елки уже в начале ноября и начинать транслировать в общественных местах Jingle Bells за два месяца до Нового года и Рождества. Но именно в это предпраздничное время как раз происходят события, которые заставляют нас вспомнить, что автомобиль — это не только выплаты по автокредиту, зимняя резина и почти ежедневная работа щеткой и лопатой для снега.
В Лос-Анджелесе прошли аукционные торги, на которые был выставлен «Бэтмобиль». Самая настоящая, черная с крыльями, как у летучей мыши, машина, которая снималась в фильме Тима Бертона «Бэтмэн возвращается», вышедшего на экраны в 1992 году. Этот лот — не только реквизит знаменитого фильма, за рулем которого сидел актер Майкл Китон, но и по-своему чудо инженерной мысли. Почти 6-метровый в длину кузов изготовлен из стеклопластика, а установлен он на двух соединенных между собой рамах Chevrolet Impala. Ну и в конструкции много киношных фишек. Одна из которых — система, позволяющая эффектно выбрасывать пламя из выхлопных труб.
Перед торгами автомобиль оценивали в $5-7 млн. И все ждали побития рекорда, который принадлежит автомобилю, созданному для телесериала «Бэтмен» 1966 года. В 2013-м за эту машину заплатили $4,6 млн. Однако на этот раз ставки остановились на $3,25 млн, и автомобиль не был продан, потому что предложенная цена не устроила владельцев.
Может быть, потенциальные покупатели оказались не столь расточительны, потому что владение таким автомобилем омрачается рядом ограничений. По дорогам общего пользования на нем передвигаться нельзя, все публичные показы надо согласовывать с кинокомпанией Warner Bros и так далее. Кстати, почти семь лет назад, в феврале 2020 года полиция остановила на Кутузовском проспекте «Бэтмобиль», копию машины, снимавшейся в ленте 2016 года «Бэтмен против Супермена». Так что вы думаете? Отправили на штрафстоянку.