Более 57 млн рублей направили в Сочи на обновление систем защиты школ и детсадов

В 2024 году на модернизацию систем антитеррористической защищенности образовательных учреждений Сочи выделили более 57 млн руб. В школах и детсадах увеличили количество видеокамер и постов охраны, укрепили периметры и нанесли дорожную разметку, сообщает мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ко Дню знаний все образовательные учреждения Сочи обновили свои паспорта безопасности, а межведомственные проверки подтвердили устранение всех выявленных недостатков в кратчайшие сроки. В последние дни августа в школах проведут учения для закрепления достигнутых результатов.

Также в Сочи приняли решение о создании временного оперативного штаба на базе УВД для подготовки и проведения Праздника первого звонка. Патрульные маршруты будут находить максимально близко к образовательным учреждениям. Господин Прошунин отметил, что в этот день родителей и гостей линеек просят ограничить парковку возле детсадов и школ.

Мария Удовик

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