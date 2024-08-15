Более 57 млн рублей направили в Сочи на обновление систем защиты школ и детсадов
В 2024 году на модернизацию систем антитеррористической защищенности образовательных учреждений Сочи выделили более 57 млн руб. В школах и детсадах увеличили количество видеокамер и постов охраны, укрепили периметры и нанесли дорожную разметку, сообщает мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Ко Дню знаний все образовательные учреждения Сочи обновили свои паспорта безопасности, а межведомственные проверки подтвердили устранение всех выявленных недостатков в кратчайшие сроки. В последние дни августа в школах проведут учения для закрепления достигнутых результатов.
Также в Сочи приняли решение о создании временного оперативного штаба на базе УВД для подготовки и проведения Праздника первого звонка. Патрульные маршруты будут находить максимально близко к образовательным учреждениям. Господин Прошунин отметил, что в этот день родителей и гостей линеек просят ограничить парковку возле детсадов и школ.
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