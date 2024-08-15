В Сочи проверили более 700 кафе и ресторанов
В Сочи с начала летнего сезона Роспотребнадзор проверил более 700 объектов общественного питания на предмет соблюдения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Мониторинг проводили в Центральном районе. Специалисты городской администрации посетили кафе по улицам Орджоникидзе и Курортный проспект. По итогам проверки нарушений санитарных требований не выявлено.
В летний сезон в Сочи функционирует более 2 тыс. точек общественного питания. Для обеспечения безопасности горожан и туристов специалисты городского департамента потребительской сферы совместно с Роспотребнадзором регулярно проводят мониторинг этих объектов. Особое внимание уделяется проверкам кафе и ресторанов.
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